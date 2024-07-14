Yeni sıcak hava dalgası geliyor! 40 dereceyi geçecek...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2024 05:34 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 05:46 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yeni bir sıcak hava dalgası kapıda! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren artmaya başlayacak, bazı bölgelerde ise 40 dereceyi aşacak. Öte yandan aşırı nemli havanın 1 hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.