Yeni sıcak hava dalgası geliyor! 40 dereceyi geçecek...
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yeni bir sıcak hava dalgası kapıda! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren artmaya başlayacak, bazı bölgelerde ise 40 dereceyi aşacak. Öte yandan aşırı nemli havanın 1 hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklık önümüzdeki hafta artarken bazı bölgelerde 40 derecelerin üstüne çıkabilir. İstanbul’da 35 dereceleri bulacak hava sıcaklığı nemin de etkisiyle 40 derecelerde hissedilebilecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde de sıcaklarla birlikte aşırı nemli havanın bir hafta daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. Tahminlere göre Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar hafta boyunca etkisini gösterecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi