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Yaşam

Yerin altından çıkan suya akın ediyorlar! Faydasını duyan şişe şişe götürüyor

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Yerin altından çıkan suya akın ediyorlar! Faydasını duyan şişe şişe götürüyor
Başlık ResmiYerin altından çıkan suya akın ediyorlar! Faydasını duyan şişe şişe götürüyor

Aksaray'da yeraltından çıkan ve halk arasında "Sodalı su" olarak bilinen gazlı suya vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Böbrek taşını düşürmeye yardımcı olduğu söylenen sodalı su için çevre bölgelerden de gelip su taşıyorlar.

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Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerindeki merkeze bağlı Koçpınar köyünde bulunan gazlı su, ilginç doğa oluşumuyla dikkat çekiyor.

Uzun yıllardır köyde yeraltından fışkırarak çıkan gazlı su halk arasında "Sodalı su" olarak bilinirken, bir süre önce hayırsever bir vatandaş suyun yoğun ilgi görmesinden dolayı çeşme haline getirdi.

Yerin altından çıkan suya akın ediyorlar! Faydasını duyan şişe şişe götürüyor
Başlık ResmiYerin altından çıkan suya akın ediyorlar! Faydasını duyan şişe şişe götürüyor

HER ÇEŞİDİNİ KULLANIYORLAR

Böbrek taşı düşürmede faydalı olduğu söylenilen gazlı su hem bu özelliğiyle hem de toz içeceklerle karıştırılarak gazlı içecek haline getirilmesiyle vatandaşlardan ilgi görüyor. Suyun aktığı borunun etrafında su kabarcıkları da görülüyor.

Yerin altından çıkan suya akın ediyorlar! Faydasını duyan şişe şişe götürüyor
Başlık ResmiYerin altından çıkan suya akın ediyorlar! Faydasını duyan şişe şişe götürüyor

"BİRÇOK YERDEN SU ALMAYA GELİYORLAR"

Birçok insanın gelip gazlı su doldurduğunu belirten yöre halkından 65 yaşındaki gezginci Ömer Yiğit, "Burası Aksaray ili Koçpınar köyü. Bu su sodalı bir su. Yukarıda kaynak var bu su oradan geliyor. Eskiden böyle çeşme değildi. Hayırseverin biri bunu çeşme haline getirmiş. Bu suyun böbrekteki taşları düşürdüğü söyleniyor ve toz içeceklerle karıştırılıp gazlı içecek haline getiriliyor. Birçok insan gelip buradan su doldurup gidiyor" dedi.

Yerin altından çıkan suya akın ediyorlar! Faydasını duyan şişe şişe götürüyor
Başlık ResmiYerin altından çıkan suya akın ediyorlar! Faydasını duyan şişe şişe götürüyor


Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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