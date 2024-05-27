Yok böyle muhtar! Mahallelinin hem gözü hem de karnı bayram etti

Bursa'da köyündeki evleri, cami ve okulu boyayarak seçim kazanan muhtar şimdi de 38 koyun, 3 dana, 2 ton buğday ve pirinçten 55 kazan pilav pişirip köy halkına dağıttı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yamanlı Mahallesinden seçime giren Muhtar adayı Necati Eren vaatlerini tek tek yerine getirdi. Bölge halkına evlerini boyatacağına dair söz veren Eren dediğini yaptı bununla da kalmayıp 38 koyun 3 dana 2 ton bulgur ve pirinçten 55 kazan pilav pişirtip dağıttı. İmece usulü köy halkının da katıldığı hayır gününde kamyonetlerle binlerce tabak etli pilav dağıtıldı.

55 KAZAN KAYNADI

Panayır havasında yapılan köy hayrı için seçilen hayvanlar sabah namazının ardından kesilip parçalanarak 55 ayrı kazana konuldu. Kazanlar için önceden açılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki çukurun içerisine odun atılarak ateş yakıldı. Etler odun ateşinde 3 saat kaynadıktan sonra üzerlerine önce 1 ton buğday, tereyağı ve ardından da 1 ton pirinç ile su eklenerek 2 saat boyunca karıştırıldı.

BİNLERCE KİŞİYE İKRAM VERİLDİ

Kazanları köyün tüm erkekleri sırayla karıştırdı. 2 saat sonra el birliğiyle ateş üzerinden çekilen kazanlar dinlendirildikten sonra Yamanlar Mahallesi'ndeki mesire alanında toplanan binlerce kişiye dağıtıldı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Daha önce yaptığı faaliyetlerle sosyal medyada gündem olup girdiği muhtarlık yarışını da açık ara farkla kazanan Yamanlı muhtarı Necati Eren, "Seçilmeden önce söz vermiştik. Evleri boyamayla başlamıştık verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Köy hayrı yapacağımıza söz vermiştik. Şuanda 55 kazan kaynamakta 38 kuzu 3 tane dana kestik. 2 tona yakın bulgur ve pirinç yağlarla birlikte kullandık. Beceremez diyenler burada görünüyor işte. Çalışınca başarılı olunca her şey oluyormuş. Yeter ki insanlara karşı dürüst olacaksın, halka ineceksin, adaletli olacaksın, hırs yapacaksın, çalışacaksın ve başaracaksın ve tüm bundan sonrakileri de verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Köy hayrımızın maliyeti 700/800 binleri buldu. Bu harcamalar köy halkıma ve gelen misafirlerimize helal hoş olsun" diye konuştu.

FİTNES SALONUNDAN YAT KAPTANLIĞINA...

İstanbul'da fitnes salonu işletirken 1999 depremine yakalanan Necati Eren daha sonra memleketi Bursa'ya gelip Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlar Mahalallesine yerleşti. Bir süre burada kaldıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine giden Eren burada yat kaptanı olarak senelerce çalıştı. Oğlunun üniversiteden mezun olmasıyla birlikte yeniden mahallesine döndü. 2 senedir yaşadığı mahallesine muhtar olmayı kafasına koyan Necati Eren geçtiğimiz yerel seçimlerde rakiplerini açık ara mağlup ederek Yamanlı Mahalle muhtarı seçildi. Eren seçim vaadi olarak köydeki evlerin dış cephe boyama işlerinin yüzde 50'sini seçimden önce, geri kalanını da muhtar seçildikten sonda tamamlamıştı.