Yüksekova'da tüyler ürperten görüntü! Gökyüzüne bakan telefonuna sarıldı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Görüntüler Hakkari Yüksekova'dan geldi. Gece saatlerinde gökyüzüne bakanlar şaşkına döndü, telefonu eline alan kayda geçti. Bulutlardan oluşan ve insan yüzüne benzeyen silüet tüyler ürpertti.
Yüksekova genelinde etkili olan sağanağın ardından bulutlarda insan silüeti görüldü. Büyükçiftlik beldesinde ikamet eden İsmail Onat isimli vatandaş, gece yarısı balkona çıkınca bulutların arasında insan yüzüne benzeyen görüntüyü fark etti.
İsmail Onat, o anları ise cep telefonuyla kaydetti. İnsan yüzüne andıran manzarayı yağışlardan sonra gördüğünü belirten Onat, “Malum yağışlar bugün aralıklı sürdü. Ben de balkona çıkıp izlemek istediğim sırada bulutlar arasında insan yüzünün olduğunu gördüm ve cep telefonuyla kaydettim” dedi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı