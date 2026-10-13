Burdur’da özel bir yurtta kalan 25 yaşındaki genç, odasında ölü bulundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bugün sabah saatlerinde özel bir öğrenci yurdunda kalan Mustafa Sarı (25), odasında hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DARP YA DA KESİCİ ALET İZİ YOK

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri de odada incelemelerde bulundu. Gencin cenazesinde herhangi bir darp ya da delici bir ize rastlanılmadığı öğrenildi. Mustafa Sarı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.

Yurt odasında gizemli ölüm! Daha 25 yaşındaydı...

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala