Yurt odasında gizemli ölüm! Daha 25 yaşındaydı...
Burdur’da özel bir yurtta kalan 25 yaşındaki genç, odasında ölü bulundu.
Bugün sabah saatlerinde özel bir öğrenci yurdunda kalan Mustafa Sarı (25), odasında hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DARP YA DA KESİCİ ALET İZİ YOK
Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri de odada incelemelerde bulundu. Gencin cenazesinde herhangi bir darp ya da delici bir ize rastlanılmadığı öğrenildi. Mustafa Sarı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.