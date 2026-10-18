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Yaşam

Zonguldak'ta faciaya ramak kala: Dev kaya yola düştü

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Zonguldak'ta faciaya ramak kala: Dev kaya yola düştü
Başlık ResmiZonguldakta faciaya ramak kala: Dev kaya yola düştü

Zonguldak’ın Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki tersaneler bölgesinde dağdan kopan dev kaya parçası kara yoluna düştü. Yolun geçici olarak trafiğe kapatıldığı olayda, kayanın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

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Zonguldak'ın Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun tersaneler bölgesinde, dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası yola düştü.

YOL KAPATILDI

Kaya nedeniyle kara yolunda ulaşım aksarken, güzergâh güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Zonguldakta faciaya ramak kala: Dev kaya yola düştü
Başlık ResmiZonguldakta faciaya ramak kala: Dev kaya yola düştü

İlgili ekiplerin çalışması sonucu dev kaya parçası yoldan kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Alaplı
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