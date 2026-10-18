Zonguldak'ta faciaya ramak kala: Dev kaya yola düştü
Zonguldak’ın Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki tersaneler bölgesinde dağdan kopan dev kaya parçası kara yoluna düştü. Yolun geçici olarak trafiğe kapatıldığı olayda, kayanın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
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Zonguldak'ın Alaplı ile Karadeniz Ereğli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun tersaneler bölgesinde, dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası yola düştü.
YOL KAPATILDI
Kaya nedeniyle kara yolunda ulaşım aksarken, güzergâh güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.
İlgili ekiplerin çalışması sonucu dev kaya parçası yoldan kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
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