Elazığ'da eski koca dehşeti! 13 yerinden bıçaklayarak katletti

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Haziran 2024 22:19 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 22:27 - Güncelleme:

Yemek Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de kadın cinayetlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Elazığ'da bir zanlı, eski eşini çocuğunun gözü önünde tam 13 yerinden bıçakladı. Kaldırıldığı hastanede 22 Mayıs'tan bu yana yaşam mücadelesi veren kadın bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.