Elazığ'da eski koca dehşeti! 13 yerinden bıçaklayarak katletti
Yemek Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türkiye'de kadın cinayetlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Elazığ'da bir zanlı, eski eşini çocuğunun gözü önünde tam 13 yerinden bıçakladı. Kaldırıldığı hastanede 22 Mayıs'tan bu yana yaşam mücadelesi veren kadın bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Elazığ'da 22 Mayıs Cumartesi günü eski koca dehşeti yaşandı. İddiaya göre, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Yüsra Binnaz Çimtay'ı aradı.
TAM 13 YERİNDEN BIÇAKLADI
Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eski eşi Çimtay'ı (27) 13 yerinden bıçakladı. Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Çimtay, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedavi gördüğü hastanede böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Çimtay, bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Çimtay bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı