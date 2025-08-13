Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
112 personeli en acı çağrı ile yıkıldı! Kanalda boğulan çocuk oğlu çıktı

112 personeli en acı çağrı ile yıkıldı! Kanalda boğulan çocuk oğlu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Güncelleme:
112 personeli en acı çağrı ile yıkıldı! Kanalda boğulan çocuk oğlu çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren 15 yaşındaki Muhammed Ronahi Gültekin boğuldu. Hayatını kaybeden çocuğun 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çağrıyı alan ve ekipleri bölgeye yönlendiren personelin oğlu olduğu anlaşıldı.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu. Hayatını kaybeden çocuğun, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çağrıyı alan personelin oğlu olduğu ortaya çıktı.

112 personeli en acı çağrı ile yıkıldı! Kanalda boğulan çocuk oğlu çıktı - 1. Resim

Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde sulama kanalına giren Muhammed Ronahi Gültekin (15), bir süre sonra gözden kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Gültekin’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

112 personeli en acı çağrı ile yıkıldı! Kanalda boğulan çocuk oğlu çıktı - 2. Resim

GELEN ÇAĞRI OĞLUNUN ACI HABERİ OLDU

Öte yandan, hayatını kaybeden Gültekin'in 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin oğlu olduğu öğrenildi. En acılı çağrıya alan baba, ekipleri bölgeye yönlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Ölümcül hastalık tarihe karışıyor! Geliştirilen aşı, kanserli hücreleri temizledi
