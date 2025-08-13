112 personeli en acı çağrı ile yıkıldı! Kanalda boğulan çocuk oğlu çıktı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren 15 yaşındaki Muhammed Ronahi Gültekin boğuldu. Hayatını kaybeden çocuğun 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çağrıyı alan ve ekipleri bölgeye yönlendiren personelin oğlu olduğu anlaşıldı.
Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde sulama kanalına giren Muhammed Ronahi Gültekin (15), bir süre sonra gözden kayboldu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Gültekin’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
GELEN ÇAĞRI OĞLUNUN ACI HABERİ OLDU
Öte yandan, hayatını kaybeden Gültekin'in 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin oğlu olduğu öğrenildi. En acılı çağrıya alan baba, ekipleri bölgeye yönlendirdi.
