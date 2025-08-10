Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyarbakır'dan sevindiren haber! Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda gece yarısı kontrol altına alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasında ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle gece yarısı kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

