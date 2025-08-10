Diyarbakır'dan sevindiren haber! Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda gece yarısı kontrol altına alındı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasında ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle gece yarısı kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci