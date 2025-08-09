Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyarbakır’da ağaçlık alanda korkutan yangın! Alevlerin yaklaştığı ev tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da ağaçlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Alevlerin yaklaştığı bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler, yerleşim yerlerini tehdit ederken, bir ev tahliye edildi.

KIRSAL ALANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Olay, Silvan ilçesine bağlı Kazandağı Mahallesi Kalemli mezrasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle kırsaldaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü.

YANGIN YERLEİM YERLERİNE İLERLEDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın, yerleşim yerlerine kadar ilerledi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, alevlerin yaklaştığı bir ev ekiplerce tahliye edildi. Vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın hayatını kaybetti
