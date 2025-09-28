Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Uyuşturucu iddiası ortalığı karıştırdı, cami bahçesinde kurşun yağdırdı

Uyuşturucu iddiası ortalığı karıştırdı, cami bahçesinde kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uyuşturucu iddiası ortalığı karıştırdı, cami bahçesinde kurşun yağdırdı
Uyuşturucu, Silahlı Saldırı, Cami, Yaralı, Kaçış, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, "Kızıma neden uyuşturucu sattın?" diyerek cami bahçesinde tartıştığı şahsa silahla ateş açtı. Olayda bir kişi bacağından yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Ada Caddesi üzerinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii bahçesindeki çay ocağı önünde meydana geldi. 

“KIZIMA NEDEN UYUŞTURUCU SATTIN?” DİYEREK ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, E.S. cami önünde karşılaştığı İ.D.'ye, "Kızıma neden uyuşturucu sattın" diyerek bağırdı. Ardından silahını çıkaran E.S., İ.D.'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İ.D. sol bacağından yaralandı. 

Uyuşturucu iddiası ortalığı karıştırdı, cami bahçesinde kurşun yağdırdı - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu iddiası ortalığı karıştırdı, cami bahçesinde kurşun yağdırdı - 2. Resim

3 BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri şeritlerle kapatıldı. İncelemelerde yerde bulunan 3 boş kovan delil olarak toplandı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Uyuşturucu iddiası ortalığı karıştırdı, cami bahçesinde kurşun yağdırdı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2025-2026 KYK bursu ne kadar, artacak mı?İlk röportajında çarpıcı sözler! Sadettin Saran: Fenerbahçe camiasını omurgasızlardan temizleyeceğim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sahte anahtarla çaldılar, parçaladılar, 'change' yaptılar! İstanbul'da organize otomobil hırsızlığına 4 tutuklama - 3. SayfaSahte anahtarla çaldılar, parçaladılar, 'change' yaptılar!Mersin'deki korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu! - 3. SayfaMersin'deki korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!Batman'da madde krizine şahıs, cami tuvaletinde olay çıkardı! Kan revan içinde asılı kaldı - 3. SayfaMadde krizine giren genç korku dolu anlar yaşattı!5 kaz ile başladığı işi yürüdü gitti! Yozgatlı girişimci kilosunu 650 liradan satıyor - 3. Sayfa5 kaz ile başladığı işi yürüdü gitti! Yozgatlı girişimci kilosunu 650 liradan satıyorMersin'de bardak kolilerinden kilo kilo uyuşturucu çıktı! Çok sayıda tutuklama var - 3. SayfaBardak kolilerinden çıkanlar polisleri şaşkına çevirdi!Kastamonu’da feci kaza: Acı haberi 28 gün sonra geldi - 3. SayfaKastamonu’da feci kaza: Acı haberi 28 gün sonra geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...