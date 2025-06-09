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17 yaşındaki kızın esrarengiz ölümü! Bayram tatili için anneannesinin yanına gitmişti...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 yaşındaki kızın esrarengiz ölümü! Bayram tatili için anneannesinin yanına gitmişti...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'nı Sakarya’da yaşayan anneannesinin yanında geçirmek isteyen 17 yaşındaki kız, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ölüm sebebi otopside belli olacak.

İstanbul’da yaşayan 17 yaşındaki Azra Nur Rizeli, Kurban Bayramı tatili için Sakarya’da ikamet eden anneannesinin yanında gitti.  

BİR ANDA FENALAŞTI

Azra'nın aniden fenalaştığını gören yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kızın kalbinin durduğu öğrenildi. Azra Nur Rizeli burada yapılan 45 dakikalık müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Rizeli’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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