20 günlük evlilik ölümle bitti! Önce eşini sonra kendini vurdu

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, henüz 20 günlük evli çift evlerinde silahlı olayda hayatını kaybetti. İddiaya göre tartıştığı eşini tabancayla vuran 29 yaşındaki şahıs, ambulansı aradıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan çiftin yaşamını yitirdiği belirlenirken, komşuları aralarında sık sık tartışma yaşandığını öne sürdü.

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Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (29) ile eşi A.A. (27) arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AMBULANSI ARAYIP KENDİNİ VURDU

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.A., iddiaya göre tabancayla eşine ateş etti. Ardından ambulansı arayarak yardım isteyen S.A., aynı silahla kendini vurdu.

20 günlük evlilik ölümle bitti! Önce eşini sonra kendini öldürdü

İKİSİ DE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

20 günlük evlilik ölümle bitti! Önce eşini sonra kendini öldürdü

KOMŞULARI KONUŞTU: “NEREDEYSE HER GECE TARTIŞIYORLARDI”

Sürekli tartıştıklarını duyduklarını söyleyen aynı apartmanda yaşayan komşuları Elif Gök, "Sabah saat 05.30 sıralarında uyandığımda pencereyi açtım. Apartmanın önünde polis ekipleri ve ambulansın olduğunu gördüm. Olayı merak edip araştırdığımızda, aynı apartmanın 6. katında oturan bir kişinin önce eşini vurduğunu, ardından da kendisini vurduğunu öğrendik. Bu çift henüz 20 günlük evliydi. Ancak aralarında sık sık tartışma yaşandığı söyleniyordu. Hatta bu durum apartmanda yaşayanların da kendi aralarında konuştuğu bir konuydu. Neredeyse her gece tartıştıkları ve kavga ettikleri yönünde söylentiler vardı" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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