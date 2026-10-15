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3. Sayfa

Kastamonu’da husumet cinayeti: Cami imamını odunla öldürdü

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde husumetli olduğu kişinin odunla başına vurduğu 40 yaşındaki cami imamı İrfan Vurucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde husumet dehşeti can aldı. Ormanlık alanda çalıştığı sırada başına odunla vurulan 40 yaşındaki cami imamı İrfan Vurucu, olay yerinde can verdi.

Kastamonu’da husumet cinayeti: Cami imamını odunla öldürdü
Başlık ResmiKastamonu’da husumet cinayeti: Cami imamını odunla öldürdü

ODUNLA KAFASINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Korkunç olay, Tosya ilçesi Yağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisi imam hatibi İrfan Vurucu (40), ormanlık alandaki ağaç kesim noktasında çalışırken, daha önce husumetli olduğu K.Ç. arkasından gelerek kafasına odunla vurdu. İrfan Vurucu, aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. K.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Kastamonu’da husumet cinayeti: Cami imamını odunla öldürdü
Başlık ResmiKastamonu’da husumet cinayeti: Cami imamını odunla öldürdü
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ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İrfan Vurucu’nun hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, K.Ç. isimli şüpheliyi ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.

Kastamonu’da husumet cinayeti: Cami imamını odunla öldürdü
Başlık ResmiKastamonu’da husumet cinayeti: Cami imamını odunla öldürdü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen İrfan Vurucu’nun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Vurucu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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