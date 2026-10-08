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3. Sayfa

Eski eş cinayeti! Fadime Akbal öldürüldü, katili araçta ölü bulundu

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Aydın’ın Efeler ilçesinde Kamil Köse (57), 8 yıl önce boşandığı eşi Fadime Akbal’ı (47) silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Köse, polis ekiplerinin çalışması sonucu aracında ölü bulundu. Köse’nin, eski eşini öldürdüğü silahla intihar ettiği belirlendi.

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Olay, sabah 07.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi, Enver Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Eski eş cinayeti! Fadime Akbal öldürüldü, katili araçta ölü bulundu
Başlık ResmiEski eş cinayeti! Fadime Akbal öldürüldü, katili araçta ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, 8 yıl önce boşandığı eşinin bulunduğu sokağa gelen Kamil Köse, kadının evden çıkmasını bekledi. Evinden çıkan Fadime Akbal'ı takip eden Köse kadına kurşun yağdırdı.

Eski eş cinayeti! Fadime Akbal öldürüldü, katili araçta ölü bulundu
Başlık ResmiEski eş cinayeti! Fadime Akbal öldürüldü, katili araçta ölü bulundu

SİLAH SESLERİ MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

Mahallede yankılanan silah seslerinin ardından yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahtan çıkan kurşunlarla ağır şekilde yaralanan Akbal'ı ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Akbal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fadime Akbal
Başlık ResmiFadime Akbal
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3. SAYFA

Kan donduran cinayet! Kızıyla görüştüğü için 20 yaşındaki genci öldürmüş

Köse hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verildiği de iddia edilirken, Akbal'ın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi personeli olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kamil Köse
Başlık ResmiKamil Köse

ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Eski eşini vurup olay yerinden kaçan Kamil Köse'yi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Köse'nin aracıyla olay yerinden ayrıldığını tespit eden ekipler, yaptıkları takiple aracı Kardeşköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında buldu.

Araçta yapılan incelemede Köse'nin boşandığı eşini öldürdüğü silahla intihar ettiği tespit edildi. Olay yeri incelemelerinin ardından her iki şahsın da cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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