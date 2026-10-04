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Kan donduran cinayet! Kızıyla görüştüğü için 20 yaşındaki genci öldürmüş

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Kan donduran cinayet! Kızıyla görüştüğü için 20 yaşındaki genci öldürmüş
Başlık ResmiKan donduran cinayet! Kızıyla görüştüğü için 20 yaşındaki genci öldürmüş

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır, yol kenarında 13 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. JASAT ekiplerinin çalışmasında Bayır’ın 16 yaşındaki B.Ö. ile görüştüğü gerekçesiyle genç kızın babası Mustafa Ö. tarafından öldürüldüğü belirlenirken, gözaltına alınan şüpheli cinayet aletinin yerini de jandarmaya gösterdi.

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Olay, saat 17.45 sıralarında Gazipaşa’nın İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde meydana geldi. Yangın havuzunun yanında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

13 KEZ BIÇAKLANMIŞ

Olay yerine ulaşan ekipler, yerde bulunan kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayır’ın hayatını kaybettiği belirlenirken vücudunda 13 bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi.

Kan donduran cinayet! Kızıyla görüştüğü için 20 yaşındaki genci öldürmüş
Başlık ResmiKan donduran cinayet! Kızıyla görüştüğü için 20 yaşındaki genci öldürmüş

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayır’ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği bildirildi.

Kan donduran cinayet! Kızıyla görüştüğü için 20 yaşındaki genci öldürmüş
Başlık ResmiKan donduran cinayet! Kızıyla görüştüğü için 20 yaşındaki genci öldürmüş

KIZIN BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, Bayır’a ait plakasız motosiklet de olay yerinde bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucunda Bayır’ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli genç kız ile görüştüğü için B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığı belirlendi. Mustafa Ö. gözaltına alınırken kızı B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kan donduran cinayet! Kızıyla görüştüğü için 20 yaşındaki genci öldürmüş
Başlık ResmiKan donduran cinayet! Kızıyla görüştüğü için 20 yaşındaki genci öldürmüş

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, BIÇAĞIN YERİNİ GÖSTERDİ

Soruşturma kapsamında Mustafa Ö.’nün ifadesinde olayı kabul ettiği ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağın yerini jandarma ekiplerine kendisinin gösterdiği öğrenildi. Mustafa Ö.’nün gösterdiği bölgede arama yapan ekipler, olay yerinin yaklaşık 500 metre aşağısındaki ormanlık alanda, bir taşın altında bıçak buldu. Bıçak, jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak incelemeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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