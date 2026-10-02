Artvin’de yıllarca kayıp olarak bilinen Nigar Bilgin’i öldürüp, 20 yıl boyunca mağarada yaşayarak saklanan Zeki Bilgin’in ifadesi ortaya çıktı. Bilgin “Kayınpederimin evine gittim, babası onu bayağı dövmüştü. Eve geldiğimizde bayıldı sandım. Bir süre sonra nefes almadığını fark ettim. Cesedi ormanlık alana gömdüm. Eşimi ben öldürmedim, babası dövdü. Sonra benim evde öldü" dedi. Bilgin’in kardeşi M.B. ise abisinin Nigar’ı sopayla döverek öldürdüğünü itiraf etti. Zeki Bilgin tutuklanırken, M. B. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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Artvin’in Şavşat ilçesinde Nigar Bilgin’in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan incelemelerde, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmî bir kayıp başvurusunun bulunmadığı belirlenmişti.

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Hiçbir dijital ayak izine rastlanmayan kadının kardeşlerinin beyanı üzerine Nigar Bilgin'in eşi Zeki Bilgin tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı, 20 yıl boyunca saklandığı mağarada yakalanmıştı.

Katil eşi 20 yıl mağara saklanmış, JASAT sırrı çözmüştü! Nigar Bilgin cinayetinde korkunç itiraf: Abim sopayla döverek öldürdü

BAKAN ÇİFTÇİ DUYURMUŞTU

Gerçeklerin yıllar geçse de saklı kalmayacağını vurgulayan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, "Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder” diyerek JASAT ekiplerini, Artvin İl Jandarma Komutanlığını ve emeği geçen tüm Jandarma personelini tebrik etmişti.

Katil eşi 20 yıl mağara saklanmış, JASAT sırrı çözmüştü! Nigar Bilgin cinayetinde korkunç itiraf: Abim sopayla döverek öldürdü

“NİGAR BENİ TERK ETTİ”

Korkunç olaya dair katil zanlısı Zeki Bilgin’in ifadesi ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Özgür Özdemir’in haberine göre; 33 yaşındaki Nigar Bilgin, 30 yıl önce ortadan kayboldu. Bilgin, eşinin çevresine, "Nigar beni terk edip babasının evine gitti" dedi.

Katil eşi 20 yıl mağara saklanmış, JASAT sırrı çözmüştü! Nigar Bilgin cinayetinde korkunç itiraf: Abim sopayla döverek öldürdü

Yaklaşık 20 yıldır köy yakınındaki bir mağarada tek başına yaşadığı tespit edilen Zeki Bilgin, jandarmadaki ifadesinde eşinin babasının evine gittiğini, kendisinin de onu almak için kayınpederinin evine gittiğini söyledi.

Katil eşi 20 yıl mağara saklanmış, JASAT sırrı çözmüştü! Nigar Bilgin cinayetinde korkunç itiraf: Abim sopayla döverek öldürdü

“BABASI DÖVDÜ, BENİM EVDE ÖLDÜ”

Aktarılan ifadeye göre Bilgin “Eşimi almak için kayınpederimin evine gittim. Eşimin babasının onu dövdüğünü gördüm. Eşimi zorla alıp kendi evime getirdim. Babası onu bayağı dövmüştü. Eve geldiğimizde eşim bayıldı sandım. Bir süre sonra nefes almadığını fark ettim. Bunun üzerine cesedi ormanlık alana gömdüm. Eşimi ben öldürmedim, babası dövdü. Sonra benim evde öldü" dedi.

Katil eşi 20 yıl mağara saklanmış, JASAT sırrı çözmüştü! Nigar Bilgin cinayetinde korkunç itiraf: Abim sopayla döverek öldürdü

KARDEŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan Zeki Bilgin’in kardeşlerinin de ifadelerine başvuruldu. Bilgin’in kardeşi M.B. ifadesinde, abisinin eşini sopayla döverek öldürdüğünü itiraf etti.

Katil eşi 20 yıl mağara saklanmış, JASAT sırrı çözmüştü! Nigar Bilgin cinayetinde korkunç itiraf: Abim sopayla döverek öldürdü

KEMİK İNCELEMESİ YAPILACAK

Soruşturma ifadeler sonrasında genişletilirken, ormanlık alandaki mağara yakınında yapılan çalışmalarda, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı. Bulunan materyaller, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.

Katil eşi 20 yıl mağara saklanmış, JASAT sırrı çözmüştü! Nigar Bilgin cinayetinde korkunç itiraf: Abim sopayla döverek öldürdü

1 TUTUKLAMA, 1 EV HAPSİ

65 yaşındaki Zeki Bilgin tutuklanırken, kardeşlerden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Katil eşi 20 yıl mağara saklanmış, JASAT sırrı çözmüştü! Nigar Bilgin cinayetinde korkunç itiraf: Abim sopayla döverek öldürdü

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Artvin Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİArtvin

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