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24 yaşındaki gencin kahreden ölümü! Çıktığı maç sonu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Siirt'te arkadaşları ile halı sahada futbol oynayan 24 yaşındaki Emrullah Furkan Özer aniden fenalaşarak yere yığıldı. Talihsiz gencin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Emrullah Furkan Özer (24), aniden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Özer, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

SON ANLARI KAMERADA

Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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