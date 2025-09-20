Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 3 yaşındaki çocuk süt kamyonunun altında kaldı!

3 yaşındaki çocuk süt kamyonunun altında kaldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3 yaşındaki çocuk süt kamyonunun altında kaldı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'da 3 yaşındaki El Amr Ali, süt toplama kamyonunun altında kaldı. Olay yerinde yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde H.A. (38) idaresindeki süt toplama kamyonu, Ovaeymir Mahallesi'ndeki çiftlikten süt aldıktan sonra hareket ettiği esnada 3 yaşındaki El Amr Ali kamyonun altında kaldı.

3 yaşındaki çocuk süt kamyonunun altında kaldı! - 1. Resim

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü H.A. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Konya'da yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'da yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi - 3. SayfaKonya'da yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi"Antalya grubu" 2,5 kilo altınla kaçamadı! 2 saatte yakalandılar - 3. Sayfa"Antalya grubu" 2,5 kilo altınla kaçamadıÖzel hastane hakkında skandal iddialar! Gebelikler ilaç verilerek sonlandırıldı! Bakanlık inceleme başlattı! - 3. SayfaÖzel hastane hakkında skandal iddiaEsenyurt'taki poligonda hem kendini hem eğitmenini vurdu! - 3. SayfaHem kendini hem eğitmeni vurduTrafik magandası sürücüleri tehlikeye attı! Makas atıp hakaretler yağdırdı - 3. SayfaTrafik magandası sürücülere zor anlar yaşattıCami tuvaletinde korkunç olay! Genç adamın cansız bedeni bulundu - 3. SayfaCami tuvaletinde gece yarısı korkunç olay!
Sonraki Haber Yükleniyor...