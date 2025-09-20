3 yaşındaki çocuk süt kamyonunun altında kaldı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde H.A. (38) idaresindeki süt toplama kamyonu, Ovaeymir Mahallesi'ndeki çiftlikten süt aldıktan sonra hareket ettiği esnada 3 yaşındaki El Amr Ali kamyonun altında kaldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü H.A. ise gözaltına alındı.