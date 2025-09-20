Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özel hastanede "gebelikler ilaç verilerek sonlandırıldı" iddiası! Bakanlık inceleme başlattı

Özel hastanede "gebelikler ilaç verilerek sonlandırıldı" iddiası! Bakanlık inceleme başlattı

İstanbul'da bulunan özel bir hastane hakkında skandal iddialar ortaya atıldı. Hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Dr. P.Ç.'nin bazı hastaların bilgisi dışında muayene sırasında vajinal yoldan ilaç uygulayarak erken doğuma sebep olduğu öne sürüldü. Gelen şikâyetler üzerine Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan özel bir hastane hakkında şoke eden iddialar öne sürüldü. Hastanenin kadın doğum uzmanının hastalara bilgileri olmadan ilaç verdiği ve 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı ortaya atıldı.

Özel hastane hakkında skandal iddialar! Anne ve bebeklerin hayatı bile bile hiçe mi sayıldı? Bakanlık inceleme başlattı!

KALICI SORUNLARA YOL AÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ 

Eylül 2025'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikâyette, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı iddia edildi. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı ortaya atıldı. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, gelen şikâyetler üzerine hastanede kapsamlı inceleme başlattı.

Özel hastane hakkında skandal iddialar! Anne ve bebeklerin hayatı bile bile hiçe mi sayıldı? Bakanlık inceleme başlattı!

SANCI BAŞLATIP ERKEN DOĞUMA NEDEN OLUYOR

Şikâyetlerde özellikle muayene sırasında bazı hastalara, bilgileri olmadan vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilacın uygulandığı öne sürüldü. Sancı başlatıp kısa sürede doğuma yol açabilen bu ilacın, yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde veya doğum sonrası kullanılabileceği; erken doğumlarda ise hem anne hem de bebek açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi.

Özel hastane hakkında skandal iddialar! Anne ve bebeklerin hayatı bile bile hiçe mi sayıldı? Bakanlık inceleme başlattı!

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU 

Eylül 2025'te gelen ihbarın ardından Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastanede hasta dosyaları ve tıbbi kayıtları incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda Dr. P.Ç. ve hastane hakkında idari soruşturma başlatıldığı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

SÜRESİZ KAPATILDI 

Skandal iddiaların ardından hastanenin kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin süresiz olarak kapatıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanedeki incelemelerin devam ettiğini ve personelin ifadelerinin alınmaya başlandığını açıkladı. Olayla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

