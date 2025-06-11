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Yenidoğan bebeğe yapılan vicdanları sızlattı! İhtiyacı olandan on kat fazla verilmiş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yenidoğan bebeğe yapılan vicdanları sızlattı! İhtiyacı olandan on kat fazla verilmiş
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Manchester şehrinde hamile olan Kimberley Lindop, sağlık sorunları sebebiyle bebeğini 10 hafta erken doğurdu. Hastanede tedavi altına alınan bebeğe önerilenden on kat fazla ilaç verildiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kan donduran olay 2023 yılında İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşandı. Bebek bekleyen Kimberley Lindop, enfeksiyon belirtileri göstermesi sebebiyle bebeğini 10 hafta erken doğurdu.

Doğumun ardından bebeğin vücudundaki kızarıklık dikkat çekerken anneye, bebeği Polly’nin sağlıklı olduğu söylendi.

Hastanede tedavi altına alınan bebeğine ihtiyacından on kat fazla ilaç verildiğini iddia eden anne, hastane ve hemşirelerden şikayetçi olurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Mahkemede konuşan Kimberley yaşadıklarını bir bir anlattı.

Yenidoğan bebeğe yapılan vicdanları sızlattı! İhtiyacı olandan on kat fazla verilmiş - 1. Resim

İHTİYACININ ON KATINI VERDİLER

Kimberley, ilk ifadesinde iki hemşirenin devri sırasında Polly'ye ihtiyaç duyduğu miktarın on katı miktarda kas gevşetici verildiğini duyduğunu belirtti.

O anı anımsadığını söyleyen Kimberley, bir hemşirenin Polly'nin bilgilerini okurken önce "0,33, sonra 'hayır, 3,33' dediğini" söyledi.

6 DAKİKA İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dava için atanan doktor Naomi Carter, atrakuryumun ameliyat sırasında veya solunum cihazına bağlı hastalarda kullanılan bir kas gevşetici olduğunu anlattı.

Dr. Carter, Polly'nin aşırı dozda ilaç aldığını doğrularken erken doğum nedeniyle bebeğin "oldukça hasta bir bebek" olduğunu sözlerine ekledi. Soruşturmada Polly'nin kas gevşeticinin aşırı doz alınması sebebiyle sadece altı dakika sonra solunumunun durduğu kaydedildi.

Dr. Carter, ilacın ölümüne neden olup olmadığını veya ölümünü "hızlandırıp hızlandırmadığını" belirleyemeyeceğini vurgulayarak bebeğin erken doğum sebebiyle de hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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