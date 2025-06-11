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Musk tarihi duyurdu! Milyonlar nefesini tuttu: Robotaksiler yola çıkmaya hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Musk tarihi duyurdu! Milyonlar nefesini tuttu: Robotaksiler yola çıkmaya hazır
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, sürücüsüz "robotaxi" hizmetini 22 Haziran'da "geçici olarak" başlatmayı planladıklarını bildirdi.

Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, sürücüsüz taksi hizmeti sunan "robotaxi" projesini 22 Haziran'da Texas eyaletinin Austin kentinde başlatmayı hedeflediklerini belirtti.

'GÜVENLİK KONUSUNDA PARANOYAK OLMALARI SEBEBİYLE' TARİH DEĞİŞEBİLİR

Hizmeti "geçici" olarak nitelendiren Musk, Tesla'nın "güvenlik konusunda aşırı paranoyak davranması" nedeniyle tarihin değişebileceğini kaydetti.

Musk tarihi duyurdu! Milyonlar nefesini tuttu: Robotaksiler yola çıkmaya hazır - 1. Resim

ABD basınında yatırımcılar, Wall Street analistleri ve otomobil severlerin sürücüsüz hizmetin piyasaya sürülmesini merakla beklediği aktarıldı.

Musk tarihi duyurdu! Milyonlar nefesini tuttu: Robotaksiler yola çıkmaya hazır - 2. Resim

Bir sosyal medya kullanıcısı, ''Sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı ilk Tesla Model Y robotaksisi, Teksas'ın Austin kentindeki halka açık yollarda test edilirken görüldü!'' notuyla karşılaştığı Robotaksiyi paylaştı. 

Musk geçen ay CNBC'ye yaptığı açıklamada, taksilerin başta uzaktan izleneceğini ve şehrin en güvenli olduğu düşünülen belirli bölgelerinde "coğrafi olarak sınırlandırılacağını" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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