Apple Intelligence nedir, hangi telefonlara gelecek?

Apple’ın tanıttığı iOS 26, Apple Intelligence ile yapay zeka deneyimini iPhone’lara taşıyor. Yeni Liquid Glass tasarımı, gelişmiş iletişim araçları ve geniş cihaz desteğiyle bu güncelleme, kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyor. iPhone 11’den iPhone 16 serisine kadar birçok model Apple Intelligence’ın gücünden faydalanacak.

Apple, iOS 26’yı ve beraberinde gelen Apple Intelligence özelliklerini duyurdu. Yeni işletim sistemi, yapay zeka destekli özelliklerle iletişimden günlük görevlere kadar her alanda kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Apple Intelligence hangi iPhone modellerinde kullanılabilecek merak ediliyor.

APPLE INTELLIGENCE NEDİR?

Apple Intelligence, Apple’ın iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26 işletim sistemlerine entegre ettiği, yapay zeka temelli bir özellik olarak öne çıkıyor.

Cihaz içi işlem gücü ve Private Cloud Compute ile desteklenen bu sistem, kullanıcıların yazma, iletişim kurma ve günlük görevleri yerine getirme şeklini dönüştürüyor.

Live Translation, Görsel Zeka, Genmoji ve Image Playground gibi özellikler, kullanıcıların verimli olmalarını sağlarken Apple’ın gizliliğe verdiği önemle tüm işlemler cihaz üzerinde veya güvenli bulut sunucularında gerçekleşiyor.

Sistem, metin düzenleme, özetleme, görsel oluşturma ve anlık çeviri gibi işlevlerle kullanıcı deneyimini kişiselleştiriyor.

Mesajlar ve Telefon uygulamalarında Live Translation, farklı dillerdeki konuşmaları anında çevirerek iletişimi kolaylaştırıyor. Ayrıca Görsel Zeka özelliği, ekrandaki içeriği analiz ederek kullanıcıların ürün aramalarından takvim entegrasyonlarına kadar birçok işlemi hızlıca yapmasına imkan tanıyor.

APPLE INTELLİGENCE HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Apple Intelligence, belirli iPhone modellerinde desteklenecek. Bu özellikten faydalanabilecek cihazlar arasında:

iPhone 16 serisi (iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e),

iPhone 15 serisi (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max),

iPhone 14 serisi (iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max),

iPhone 13 serisi (iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max),

iPhone 12 serisi (iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max),

iPhone 11 serisi (iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max) ve iPhone SE (2. ve 3. nesil) yer alıyor.

Ancak, Apple Intelligence’ın tüm özelliklerinin yalnızca iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi gibi A17 Pro veya daha yeni çiplere sahip cihazlarda tam kapasiteyle çalışacağı belirtiliyor.