Gönül Dağı oyuncuları ve karakterleri kimler?

Gönül Dağı oyuncuları ve karakterleri kimler?

Güncelleme:
Gönül Dağı oyuncuları ve karakterleri kimler?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 6. sezon kadrosuna Bülent Şakrak ve Feyza Işık gibi isimler dahil oldu. Dizinin yeni oyuncuları belli olurken Gönül Dağı oyuncu kadrosu ve karakterleri izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Gönül Dağı, 6. sezon bölümleriyle TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Gönül Dağı dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler araştırılıyor. 

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİM?

Gönül Dağı’nın 6. sezonunda dikkat çeken en önemli transferlerden biri Bülent Şakrak oldu. Şakrak, Süleyman Kaya’nın büyük oğlu Taylan’a hayat vererek dizinin dramatik akışına dahil olacak. Taylan’ın yanı sıra Süleyman Kaya’nın diğer çocukları Çetin ve Leyla da diziye dahil oldu.

Dizinin ana kadrosunda ise Berk Atan, Semih Ertürk, Erdal Özyağcılar, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil ve diğer birçok oyuncu rol alıyor.

Gönül Dağı oyuncuları ve karakterleri kimler? - 1. Resim

GÖNÜL DAĞI KARAKTERLERİ

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada mucitlikleriyle tanınan, hayalperest ve akıllı bir karakter. Selma ile evli.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Taner’in kuzeni. Kolayca sinirlenebilen, ailesine düşkün bir karakter. Cemile ile evli.

Selma Çiçek Kaya (Melis Sevinç): Kasabaya tayinle gelen fen bilgisi öğretmeni. Taner’in eşidir.

Gönül Dağı oyuncuları ve karakterleri kimler? - 2. Resim

Asuman Korkmaz Kaya (Hazal Çağlar): Ramazan’ın eşi. Hayat dolu ve neşeli yapısıyla biliniyor.

Cemile Çakır Kaya (Nazlı Pınar Kaya Oral): Veysel’in eşi. Ailesini ayakta ve bir arada tutan bir karakter.

Kenan Acar (Serkan Kuru): Kasabanın doktoru. Veysel’in abisi, Elif’in eşi.

Hüseyin Kaya (Erdal Cindoruk): Ramazan’ın babası, kasabanın ağıtçısı.

Ciritçi Abdullah (Yavuz Sepetçi): Ailenin büyüğü. Kasabanın en saygı duyulan, söz sahibi insanlarından.

Gönül Dağı oyuncuları ve karakterleri kimler? - 3. Resim

Yeni sezon karakterleri:

Taylan Kaya (Bülent Şakrak): Süleyman Kaya’nın büyük oğlu olarak hikayeye katılıyor. Güçlü, dikkat çeken bir karakter.

Çetin Kaya: Süleyman Kaya’nın çocuklarından biri. Yeni sezonda aileye farklı bir boyut katacak.

Leyla Kaya: Süleyman Kaya’nın kızı. 

Kadir: Taner’in kuzeni. Yeni sezonda izleyiciyle tanışacak ve kasaba hikâyesine yeni bir soluk getirecek.

Gönül Dağı oyuncuları ve karakterleri kimler? - 4. Resim

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı’nın çekimleri Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştiriliyor. Gedelli kasabasının büyüleyici atmosferi, izleyicilere Anadolu’nun sıcak ve samimi yaşamını aktarıyor. 

"Antalya grubu" 2,5 kilo altınla kaçamadı! 2 saatte yakalandılar
