Uzaktan mezar taşı sanılıyor! Yakına gelenler okudukları karşısında şaşkına dönüyor
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde bir çiftçi, herkesin bahçesinden incir yemesi için mermer levha diktirdi. Mezar taşını andıran levhayı yakından okuyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
Köşk ilçesine bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir incir bahçesinin yola bakan kısmına dikilmiş mezar taşı gibi görünen levha şaşırtıyor.
İlk bakışta bahçenin girişinde bir mezar olduğu izlenimi veren taş, isteyen herkesin bahçeden incir yiyebileceğini açıklayan bir mermer levha olarak dikkat çekiyor.
Mermer levhanın köyün sakinlerinden Hacı Muhammet Gökcük'ün varisleri tarafından dikildiği öğrenilirken, bölgedeki incir ağaçların meyvesini herkesin yemesinin serbest olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci