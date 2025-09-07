Uzaktan mezar taşı sanılıyor! Yakına gelenler okudukları karşısında şaşkına dönüyor

Köşk ilçesine bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir incir bahçesinin yola bakan kısmına dikilmiş mezar taşı gibi görünen levha şaşırtıyor.

İlk bakışta bahçenin girişinde bir mezar olduğu izlenimi veren taş, isteyen herkesin bahçeden incir yiyebileceğini açıklayan bir mermer levha olarak dikkat çekiyor.

Mermer levhanın köyün sakinlerinden Hacı Muhammet Gökcük'ün varisleri tarafından dikildiği öğrenilirken, bölgedeki incir ağaçların meyvesini herkesin yemesinin serbest olduğu belirtildi.