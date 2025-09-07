1 yıl önce ölen adamın mezarı tahtalara kadar kazıldı! Köylüler endişeli

Gece saatlerinde mezarlığa gelen ayı yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden Yakup Kaya'nın mezarını tahtalara kadar kazdı. Ayının mezarın bir tahtasını da açtığı öğrenilirken, aynı bölgede bulunan Kezban Kaya’ya ait mezara da zarar verdiği belirlendi.

Gündüz vakti kabristana gelen köy sakinleri mezarlarda tahribat olduğunu görünce durumu Kaya çiftinin çocuklarına bildirdi. Köye gelen aile fertleri, zarar gören mezarları yeniden toprakla doldurdu.

Aç kaldıkları için köye indikleri düşünülen ayılar vatandaşları endişelendirirken, köy sakinlerinden Satılmış Bostancı sabah saatlerinde kabristana geldiklerinde mezarların kazıldığını gördüklerini ve çocuklarına haber verdiklerini söyledi.

Ayının tekrar geri dönerek burada mezarlara zarar verebileceğini ifade eden Bostancı şunları söyledi:

"BİZ BAKTIĞIMIZDA CENAZE GÖRÜNÜYORDU" "Mezarı fazlasıyla kazmış. Tahtalara kadar inmiş. Tahtalar görünüyordu. Çocukları sabaha kadar mezarın başında beklediler. Tahtaları kırmış ama daha fazla aşağıya inememiş. Biz baktığımızda cenaze görünüyordu. Büyük ihtimalle bir sesten ürktüğü için cenazeyi alamadan bırakmış"

Bostancı, ayılar nedeniyle vatandaşların dışarıya çıkmakta tedirginlik yaşadığını da ifade etti.