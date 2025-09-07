Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1 yıl önce ölen adamın mezarı tahtalara kadar kazıldı! Köylüler endişeli

1 yıl önce ölen adamın mezarı tahtalara kadar kazıldı! Köylüler endişeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
1 yıl önce ölen adamın mezarı tahtalara kadar kazıldı! Köylüler endişeli
Karabük, Yenice, Mezarlık, Ayı, Mezar, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyü Yazır Mahallesi'nde mezarlığa giren ayı mezarlara zara verdi. Ayının yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden Yakup Kaya'nın mezarını tahtalara kadar kazdığı belirlenirken, köylüler durumdan endişeli.

Gece saatlerinde mezarlığa gelen ayı yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden Yakup Kaya'nın mezarını tahtalara kadar kazdı. Ayının mezarın bir tahtasını da açtığı öğrenilirken, aynı bölgede bulunan Kezban Kaya’ya ait mezara da zarar verdiği belirlendi.

1 yıl önce ölen adamın mezarı tahtalara kadar kazıldı! Köylüler endişeli - 1. Resim

Gündüz vakti kabristana gelen köy sakinleri mezarlarda tahribat olduğunu görünce durumu Kaya çiftinin çocuklarına bildirdi. Köye gelen aile fertleri, zarar gören mezarları yeniden toprakla doldurdu.

1 yıl önce ölen adamın mezarı tahtalara kadar kazıldı! Köylüler endişeli - 2. Resim

Aç kaldıkları için köye indikleri düşünülen ayılar vatandaşları endişelendirirken, köy sakinlerinden Satılmış Bostancı sabah saatlerinde kabristana geldiklerinde mezarların kazıldığını gördüklerini ve çocuklarına haber verdiklerini söyledi.

1 yıl önce ölen adamın mezarı tahtalara kadar kazıldı! Köylüler endişeli - 3. Resim

Ayının tekrar geri dönerek burada mezarlara zarar verebileceğini ifade eden Bostancı şunları söyledi:

"BİZ BAKTIĞIMIZDA CENAZE GÖRÜNÜYORDU"

"Mezarı fazlasıyla kazmış. Tahtalara kadar inmiş. Tahtalar görünüyordu. Çocukları sabaha kadar mezarın başında beklediler. Tahtaları kırmış ama daha fazla aşağıya inememiş. Biz baktığımızda cenaze görünüyordu. Büyük ihtimalle bir sesten ürktüğü için cenazeyi alamadan bırakmış"

Bostancı, ayılar nedeniyle vatandaşların dışarıya çıkmakta tedirginlik yaşadığını da ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
