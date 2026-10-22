61 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü! Kaçışı ölümle bitti
Malatya’da 63 yaşındaki Hasan Akbulut, tartıştığı 61 yaşındaki eşi Perihan Akbulut’u bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince sıkıştırıldığı araçta intihara kalkışan Akbulut da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Feci olay, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akbulut (63) ile eşi Perihan Akbulut (61) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
EŞİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Akbulut, eşini karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın yere yığılırken, Hasan Akbulut araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
PERİHAN AKBULUT KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Perihan Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KÖŞEYE SIKIŞINCA İNTİHARA KALKIŞTI
Olayın ardından kaçan Hasan Akbulut, Gönültaş Caddesi üzerinde polis ekiplerince sıkıştırıldı. Aracının içerisinde boğazını bıçakla keserek intihara kalkışan şahıs, sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Hasan Akbulut, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.