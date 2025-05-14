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8 çocuk babası adamın feci ölümü! Olay yerinde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da inşaatın 7'nci katından düşen demirci ustası olay yerinde can verdi. Talihsiz adamın 8 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki adliye ek hizmet binası inşaatında yaşandı. İnşaatta demirci ustası olarak çalışan Ramazan Akdemir (48), dengesini kaybederek 7'nci kattan düştü. Üçüncü kattaki filenin de tutamadığı işçi, beton zemine çakıldı.

GERİDE 8 ÇOCUK BIRAKTI

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaptıkları kontrolde 8 çocuk babası işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Akdemir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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