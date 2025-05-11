Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 80 yaşındaki adamın acı sonu! 5 gün sonra evinde bulundu

80 yaşındaki adamın acı sonu! 5 gün sonra evinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
80 yaşındaki adamın acı sonu! 5 gün sonra evinde bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da kendisinden 5 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Abdurrahim Gezer, evinde ölü olarak bulundu.

Ergani ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi'nde tek başına yaşayan Abdurrahim Gezer'den (80) 5 gündür haber alamayan yakınları, eve gelip camı kırarak içeri girdi.

KOKUDAN DURAMADILAR

Gezer'in yakınları, ağır koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

80 yaşındaki adamın acı sonu! 5 gün sonra evinde bulundu - 1. Resim

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da korkunç kaza! Metro istasyonunda bir kadının üzerine reklam panosu devrildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da korkunç kaza! Metro istasyonunda bir kadının üzerine reklam panosu devrildi - 3. SayfaMetro istasyonunda bir kadının üstüne reklam panosu düştüGünlerdir aranan 80 yaşındaki şahıs için acı haber geldi! - 3. SayfaGünlerdir aranan 80 yaşındaki şahıstan acı haber!İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında ateş açan zanlı hakkında karar verildi - 3. Sayfaİsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında ateş açan zanlı hakkında karar verildiİş görüşmesine giden kadın dehşeti yaşadı! Boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı - 3. SayfaBoks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırıBayrampaşa'da kepçe önüne geleni biçti! Kaza sonrası isyan: İBB'den çözüm bekliyoruz - 3. SayfaBayrampaşa'da kepçe önüne geleni biçti!Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil birbirine girdi! 8 ölü, çok sayıda yaralı var - 3. SayfaYolcu otobüsü, kamyon ve otomobil birbirine girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...