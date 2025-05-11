80 yaşındaki adamın acı sonu! 5 gün sonra evinde bulundu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'da kendisinden 5 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Abdurrahim Gezer, evinde ölü olarak bulundu.
Ergani ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi'nde tek başına yaşayan Abdurrahim Gezer'den (80) 5 gündür haber alamayan yakınları, eve gelip camı kırarak içeri girdi.
KOKUDAN DURAMADILAR
Gezer'in yakınları, ağır koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş