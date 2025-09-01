Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > ABD'de gözaltındayken fenalaşmıştı! Türk taksici Musa Çetin hayatını kaybetti

ABD'de gözaltındayken fenalaşmıştı! Türk taksici Musa Çetin hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin New York kentinde, gözaltındayken fenalaşması sonucu getirildiği hastanede hayat mücadelesi veren Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Çetin bugün tedavi gördüğü hastanede öldü. Arkadaşları, Çetin’in ölümüne ilişkin adlı tıp raporunun ardından işlemlerinin tamamlanarak Türkiye’ye gönderilmesinin beklendiğini aktardı.

ABD'de gözaltındayken fenalaşmıştı! Türk taksici Musa Çetin hayatını kaybetti - 1. Resim

Çetin’in ölüm haberi üzerine hastane önünde toplanan arkadaşları ve Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.

ABD'de gözaltındayken fenalaşmıştı! Türk taksici Musa Çetin hayatını kaybetti - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Genellikle gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesine getirilen Çetin'in bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

