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Acı haberi bayram günü geldi! Polis memuru Mehmet Küçük son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Acı haberi bayram günü geldi! Polis memuru Mehmet Küçük son yolculuğuna uğurlandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Kastamonu Emniyeti Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli olan 51 yaşındaki polis memuru Mehmet Küçük, 31 Mayıs günü görevden evine döndükten sonra kalp krizi geçirdi.

Acı haberi bayram günü geldi! Polis memuru Mehmet Küçük son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Küçük, dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi bayram günü geldi! Polis memuru Mehmet Küçük son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

GERİDE 4 ÇOCUK BIRAKTI

Evli ve 4 çocuk babası olan polis memuru için Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, il ve ilçe protokolü, Küçük'ün ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Acı haberi bayram günü geldi! Polis memuru Mehmet Küçük son yolculuğuna uğurlandı - 3. Resim

Törende meslektaşları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Helallik alınması ve yapılan duanın ardından Mehmet Küçük'ün cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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