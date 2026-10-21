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Adana’da başından vurulan 15 yaşındaki çocuğun ailesinden yürek sızlatan isyan: Çeteler sıktı, para verdik kurtulamadık

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Adana'da ailesinin iş yerinde kasada oturduğu sırada başından vurularak ağır yaralanan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu hastanede hayat mücadelesi verirken acılı aile isyan etti. Baba Ercüment Musaoğlu, "Çeteler oğlumuza sıktı. Bu feryadı duyun, yakalayın bunları” diye tepki gösterirken, anne Nursel Musaoğlu ise "Masum fidanıma sandalyede ateş ettiler. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık” dedi.

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Adana’nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde iddiaya göre bir iş yerinin önüne motosikletle gelen şüphelilerden biri kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı.

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Başından vurulan Nurmuhammed Musaoğlu, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, acılı aile isyan etti.

Adana’da başından vurulan 15 yaşındaki çocuğun ailesinden yürek sızlatan isyan: Çeteler sıktı, para verdik kurtulamadık
Başlık ResmiAdana’da başından vurulan 15 yaşındaki çocuğun ailesinden yürek sızlatan isyan: Çeteler sıktı, para verdik kurtulamadık

"ÇETELER OĞLUMUZA SIKTI"

Acılı baba Ercüment Musaoğlu, "Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı. Şüpheliler tutuklanamadı” diye konuştu.

Adana’da başından vurulan 15 yaşındaki çocuğun ailesinden yürek sızlatan isyan: Çeteler sıktı, para verdik kurtulamadık
Başlık ResmiAdana’da başından vurulan 15 yaşındaki çocuğun ailesinden yürek sızlatan isyan: Çeteler sıktı, para verdik kurtulamadık

“BUNLAR BİRER ÇETE, ÖRGÜT”

"15 yaşındaki çocuğa sıktınız. Bu feryadı duyun. Yakalayın bunları, bunlar birer çete, örgüt. Benim oğlum gitti. 15 yaşında futbolcu, daha lise bire gidiyordu. Oğlumun kafasına sıktılar. Hiç kimse yakalanamadı” diyerek tepki gösteren acılı baba Musaoğlu şüphelilerin yakalanmasını istedi.

Adana’da başından vurulan 15 yaşındaki çocuğun ailesinden yürek sızlatan isyan: Çeteler sıktı, para verdik kurtulamadık
Başlık ResmiAdana’da başından vurulan 15 yaşındaki çocuğun ailesinden yürek sızlatan isyan: Çeteler sıktı, para verdik kurtulamadık

“PARA VERDİK YİNE KURTULAMADIK”

Hastane bahçesinde gözyaşları içerisinde oğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen anne Nursel Musaoğlu ise, şöyle konuştu:

Masum fidanıma ateş ettiler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor.

Adana’da başından vurulan 15 yaşındaki çocuğun ailesinden yürek sızlatan isyan: Çeteler sıktı, para verdik kurtulamadık
Başlık ResmiAdana’da başından vurulan 15 yaşındaki çocuğun ailesinden yürek sızlatan isyan: Çeteler sıktı, para verdik kurtulamadık
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana
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