Adana'da piknik alanında dehşet: 42 yaşındaki takıntılı adam 22 yaşındaki kızı öldürdü
Adana’da ailesiyle piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler, mesire alanında tüfekli saldırıya uğradı. Genç kız hayatını kaybederken, daha önce kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikâyetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öne sürülen 42 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Korkunç olay, Adana'nın Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi'ndeki Dağılcak Mesire Alanı'nda yaşandı. Otomobille mesire alanına gelen 42 yaşındaki G.F., ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler'e tüfekle ateş etti.
Genç kız ağır yaralanırken olay sırasında mesire alanında bulunan sivil jandarma personeli, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dinler'in hayatını kaybettiği belirlendi.
UZAKLAŞTIRMA KARAR VARMIŞ
Dinler'in daha önce aynı mahallede yaşadığı belirtilen G.F. hakkında kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.
Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.