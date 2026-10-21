Adana’da ailesiyle piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler, mesire alanında tüfekli saldırıya uğradı. Genç kız hayatını kaybederken, daha önce kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikâyetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öne sürülen 42 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

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Korkunç olay, Adana'nın Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi'ndeki Dağılcak Mesire Alanı'nda yaşandı. Otomobille mesire alanına gelen 42 yaşındaki G.F., ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler'e tüfekle ateş etti.

Genç kız ağır yaralanırken olay sırasında mesire alanında bulunan sivil jandarma personeli, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Adana'da piknik alanında dehşet: 42 yaşındaki takıntılı adam 22 yaşındaki kızı öldürdü

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dinler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana'da piknik alanında dehşet: 42 yaşındaki takıntılı adam 22 yaşındaki kızı öldürdü

UZAKLAŞTIRMA KARAR VARMIŞ

Dinler'in daha önce aynı mahallede yaşadığı belirtilen G.F. hakkında kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.

Adana'da piknik alanında dehşet: 42 yaşındaki takıntılı adam 22 yaşındaki kızı öldürdü

Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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