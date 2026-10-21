MİT’in takibiyle Yüksekova’da yakalanan DEAŞ’ın yöneticilerinden Ahmet Kazancı, Konya’da hakim karşısına çıktı. Afganistan ve Pakistan kamplarında silahlı eğitim alıp örgütün hiyerarşik yapılanmasında sorumluluk üstlendiği belirlenen terörist, katır sırtında Türkiye’ye kaçışını ve örgüt içindeki faaliyetlerini itiraf ederek etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.

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Konya’da görülen DEAŞ davasında, örgüt bünyesinde yaklaşık 3 yıl faaliyet yürüttüğü belirtilen Ahmet Kazancı hâkim karşısına çıktı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda örgüt bünyesinde eğitim aldığı ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Kazancı, geçtiğimiz haziran ayında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalanmıştı.

ÖNCE PAKİSTAN DAĞLARI, SONRA TELEGRAM ARŞİVİ

Ahmet Kazancı hakkında hazırlanan ve Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kazancı'nın 2023-2026 yılları arasında yaklaşık 3 yıl boyunca DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

2023'te örgüte katıldı, 2026'da katır sırtında kaçtı: DEAŞ'lı terörist mahkemede her şeyi anlattı

İddianamede, sanığın örgütün Afganistan ve Pakistan'daki yapılanmasına katıldığı, örgüte ait kamplarda ve hücre evlerinde faaliyetlerde bulunduğu, silahlı faaliyet yürüttüğü ve örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde yer aldığı belirtilen iddianamede, Kazancı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ahmet Kazancı hakkında açılan davanın ilk duruşması, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada savunma yapan Kazancı, 2023 yılında doğrudan DEAŞ'a katılmak üzere gittiğini anlatarak, "Önce İran'a, ardından da Pakistan'a gittim. Orada dağlık alandaki üs bölgesine götürüldüm. Bir süre sonra şehre inerek medya alanında çalışmaya başladım. Telegram'da bir kanalda paylaşımları arşivliyordum.

2023'te örgüte katıldı, 2026'da katır sırtında kaçtı: DEAŞ'lı terörist mahkemede her şeyi anlattı

ÖRGÜTTEN KAÇIŞINI MAHKEMEDE ANLATTI

Bir süre sonra tekrar dağa çıkarıldım. Daha sonra Ebu Yasir'in yakalandığını öğrendim. Örgütten kaçmak istedim ve bana oradan biri yardım etti. İran'da ayarladığım kaçakçılar vasıtasıyla katırlarla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçtim ve burada yakalandım" dedi.

2023'te örgüte katıldı, 2026'da katır sırtında kaçtı: DEAŞ'lı terörist mahkemede her şeyi anlattı

Kazancı, savunması boyunca birkaç defa etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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