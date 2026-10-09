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Kırmızı bültenle aranıyordu! Eskişehir'de yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı

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Kırmızı bültenle aranıyordu! Eskişehir'de yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı
Başlık ResmiKırmızı bültenle aranıyordu! Eskişehir'de yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ üyesi, Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Adresinde dijital materyaller ve kırmızı bülten içeriğinde belirtilen pasaport ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, çatışma bölgeleriyle irtibat ve iltisaklı olduğu, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde farklı kademelerde faaliyet yürüttüğü belirlenen Irak uyruklu M.S.F.’nin kentte yaşadığı ikamet tespit edildi.

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Şüphelinin adresine 8 Ekim günü saat 06.45 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile kırmızı bülten içeriğinde belirtilen pasaportu ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen M.S.F., Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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