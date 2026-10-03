İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin örgüt üyeliği, finans sağlama ve sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetleriyle bağlantılı olduklarının tespit edildiği bildirildi.

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DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 16 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 51 şüpheli yakalandı.

16 ilde DEAŞ operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlıkları tarafından belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yürütülen çalışmaların Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda devam ettiği bildirildi.

16 ilde DEAŞ operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

ÖRGÜTE FİNANS SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre yakalanan şüphelilerin bir bölümünün DEAŞ terör örgütüne üye olduğu değerlendirildi.

Bazı şüphelilerin ise terör örgütüyle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

SOSYAL MEDYADAN PROPAGANDA YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Operasyon kapsamında yakalanan bazı şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı da belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın faaliyetleri ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların sürdürüleceğini açıkladı.

“OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Bakanlığın açıklamasında, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı mücadelenin devam ettiği vurgulandı.

Jandarma Terörle Mücadele birimleri ile operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıkları ve güvenlik güçlerine teşekkür edildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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