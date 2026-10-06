İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon! 14 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye üye kişilerle ilişkili olduğu anlaşılan ve eylem yapabileceği düşünülen kişilere karşı yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından, "terörizmin finansmanı" suçu ile alakalı çalışma yapıldı.
SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTÜ ÖVÜCÜ PAYLAŞIMLAR YAPMIŞLAR
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye üye çatışma bölgeleriyle ilişkili kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği düşünülerek sosyal medya hesapları üstünden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
Bu adreslere yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.