İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon! 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye üye kişilerle ilişkili olduğu anlaşılan ve eylem yapabileceği düşünülen kişilere karşı yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından, "terörizmin finansmanı" suçu ile alakalı çalışma yapıldı.

İstanbulda DEAŞ ve El Kaideye operasyon! 14 kişi gözaltına alındı

SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTÜ ÖVÜCÜ PAYLAŞIMLAR YAPMIŞLAR

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye üye çatışma bölgeleriyle ilişkili kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği düşünülerek sosyal medya hesapları üstünden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Bu adreslere yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM 16 ilde DEAŞ operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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