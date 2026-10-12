Afyonkarahisar'da işçi servisi devrildi! 1 ölü, 27 yaralı var
Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
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Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs, Uzunpınar köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 28 kişi yaralandı. Yaralı işçiler ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan F.A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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