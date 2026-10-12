Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Afyonkarahisar'da işçi servisi devrildi! 1 ölü, 27 yaralı var

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Afyonkarahisar'da işçi servisi devrildi! 1 ölü, 27 yaralı var
Başlık ResmiAfyonkarahisar'da işçi servisi devrildi! 1 ölü, 27 yaralı var

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Kaydet
|

Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs, Uzunpınar köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da işçi servisi devrildi! 1 ölü, 27 yaralı var
Başlık ResmiAfyonkarahisar'da işçi servisi devrildi! 1 ölü, 27 yaralı var

Kazada 28 kişi yaralandı. Yaralı işçiler ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan F.A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Bingöl
3. SAYFA

Bingöl'de feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil mezarları oldu
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.