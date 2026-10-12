Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

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Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs, Uzunpınar köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da işçi servisi devrildi! 1 ölü, 27 yaralı var

Kazada 28 kişi yaralandı. Yaralı işçiler ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan F.A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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