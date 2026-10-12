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Bingöl'de feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil mezarları oldu

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Bingöl'de feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil mezarları oldu
Başlık ResmiBingöl'de feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil mezarları oldu

Bingöl’ün Genç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.

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Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AFT 652 plakalı otomobil, Genç Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Bingöl'de feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil mezarları oldu
Başlık ResmiBingöl'de feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil mezarları oldu

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil mezarları oldu
Başlık ResmiBingöl'de feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil mezarları oldu

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesine, cenazeler ise hastanenin morguna götürüldü.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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