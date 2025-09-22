Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ahşap bina alevlere teslim oldu! Küle dönen evden karı kocanın cesedi çıkarıldı

- Güncelleme:
Bolu'da sabaha karşı 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Çıkan yangında yaşlı çiftin evden çıkamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ekinören köyünde sabaha karşı Necati (85) ve Ziyaver Karaman (85) çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEDEKİ ELEKTRİK HATLARI KESİLDİ

Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait arazözler sevk edildi. SEDAŞ ekiplerince bölgenin elektrik hatları kesilerek güvenlik önlemi alındı.

Ahşap bina alevlere teslim oldu! Küle dönen evden karı kocanın cesedi çıkarıldı - 1. Resim

YAŞLI ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının arından evde yapılan incelemede, alt kattaki bir odada bulunan yaşlı çiftin evden çıkamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, çiftin cenazeleri itfaiye ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahşap bina alevlere teslim oldu! Küle dönen evden karı kocanın cesedi çıkarıldı - 2. Resim

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

