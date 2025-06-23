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Aile içi katliam! Gencecik Eyüp öldü, ağabeyi ve babası gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul, Türkiye, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te bir evde çıkan tartışmada 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki hayatını kaybetti. Feci olayın ardından gencin ağabeyi ile babası gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde iddiaya göre, 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki ile ağabeyi H.T. (30) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AĞABEYİ ATEŞ ETMİŞ

Tartışma kavgaya dönüşürken olaya baba M.T. ve diğer aile üyeleri de dahil oldu. Kavga sırasında ağabey, yanında bulundurduğu tabanca ile kardeşi Eyüp Tiryaki'ye ateş açtı. Kurşunlarına hedefi olan ve olay sonrası hastaneye Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aile içi katliam! Gencecik Eyüp öldü, ağabeyi ve babası gözaltında - 1. Resim

BABA VE AĞABEYİ GÖZALTINDA

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası katil zanlısı olarak ağabey H.T. ile baba M.T. gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Aile içi katliam! Gencecik Eyüp öldü, ağabeyi ve babası gözaltında - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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