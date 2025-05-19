Akaryakıt istasyonunda kan donduran olay! Gözlerine kestirdikleri kadına dehşeti yaşattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mayıs 2025 10:46 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 11:10 - Güncelleme:

Muğla'da akaryakıt istasyonunda dehşete düşüren bir olay yaşandı. 3 maganda gözüne kestirdikleri kadını önce darp etti, sonra gasp. Korku filmlerini aratmayan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Fethiye ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen üç şahıs, araçla istasyona gelen kadın müşteriye saldırdı. KADINI YERLERDE SÜRÜKLEDİLER Marketin içinde yaşanan arbede sırasında kadın yere düşerken saldırganlar kadını darbetti. Olayı ayırmak isteyen bir market çalışanı da saldırıya uğradı. ARACINI DA ÇALIP KAÇTILAR Saldırganlar, darbettikleri kadına ait aracı da gasbederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş