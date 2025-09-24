Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akaryakıt istasyonundaki heyelan faciasında 3 kişi can vermişti! İstenen cezalar belli oldu

Samsun'da akaryakıt istasyonunda baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan faciasıyla ilgili 2 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Samsun'un Canik ilçesinde 27 Nisan 2025 tarihinde bir akaryakıt istasyonunda aracını yıkayan Adem Kaya (35), eşi Çiğdem Kaya (31) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya (5), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaya ailesinden 3 kişi hayatını kaybederken, anne Çiğdem Kaya ise yaralı olarak kurtuldu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın iş güvenliği ihmalleri nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Çiğdem Kaya'nın hayati tehlike taşımayan yaralar aldığı ifade edilen iddianamede, akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli'nin 2011'den beri işletmeyi iş güvenliği ve denetim yükümlülüklerini yerine getirmeden yönettiği, Kemal Yıldırım'ın ise sahada fiilen müdür gibi hareket ettiği ve sorumluluk kabul etmediği belirtildi.

NE RUHSAT VARMIŞ NE İZİN BELGESİ

Dosyaya giren bilirkişi raporunda, oto yıkama bölümünün tesisin vaziyet planında yer almadığı, ruhsat ve izin belgesi bulunmadığı ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı vurgulandı. Raporda, işletme yetkililerinin heyelan ve toprak kayması risklerine karşı koruma önlemlerini göz ardı ettiği kaydedildi.

İddianamede, tutuklu bulunan Mehmet Zeki Gedikli ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kemal Yıldırım hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

