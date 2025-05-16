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Ankara’da 104 yıllık el bombası bulundu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara’da 104 yıllık el bombası bulundu!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da bir soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış bir el bombası bulundu. İhbar üzerine adrese giden ekipler bombayı patlattı.

Polatlı ilçesinde soğan tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara bir mühimmat buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren Kara’nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

104 YILLIK BOMBA İMHA EDİLDİ

Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, el bombasını kontrollü şekilde imha etti. El bombasının 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi’nden kaldığı tahmin ediliyor.

YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARDI

Olay, bölgenin halen tarihi mirasın izlerini taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, çevredeki vatandaşların benzer bulgulara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda derhal güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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