Ankara'da trafikte dehşet! Taksiciye sopalarla saldırdılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da bir taksici trafikte tartıştığı sürücü ve yakınları tarafından darbedildi. Olay, taksinin araç içi kamerası tarafından kaydedildi. O anlar taksinin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Korkunç olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşandı. Taksicilik yapan 27 yaşındaki Mehmet Can Doğan seyir halindeyken trafikteki başka bir sürücüyle tartıştı.

2 KİŞİNİN SOPALI SALDIRISINA UĞRADI

Tartışmanın ardından aracın kendisini takip ettiğini gören taksi şoförü, bir süre ilerledikten sonra emniyet şeridinde durdu. Aracın şoförüyle konuşmak için taksiden inen Doğan, bu esnada başka araçtan inen 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırıya taksicinin tartıştığı araçtaki 2 kişi de sonradan dahil oldu. Kavga, çevredeki sürücülerin araya girmesiyle sonladı.

Öte yandan kavga takside bulunan araç içi kamerasınca kaydedildi. 

Ankara'da trafik dehşeti! Sopalarla saldırdılar - 1. Resim

"SELEKTÖR YAPARAK ÖNÜME GEÇTİLER"

Yaşadıklarını anlatan taksi şoförü Mehmet Can Doğan, olayın trafikte küçük bir sözlü tartışmayla başladığını belirtti.

Tartışmanın ardından söz konusu araç tarafından takip edildiğini dile getiren Doğan, "Takip edildiğimin farkına vardıktan sonra bir müddet ilerledim. Selektör yaparak önüme geçtiler. Ben aracımdan inerek karşı tarafın yan koltuğuna gidip oradan konuşmak istedim. Konuşma esnasında herhangi bir problem yoktu. Beni lafa tuttukları için arkamdan gelen aracı görmedim. Halbuki benim arkama bir araç daha gelmiş." dedi.

Ankara'da trafik dehşeti! Sopalarla saldırdılar - 2. Resim

PARASINI DA ÇALDILAR

Aldığı darbeler sonucu vücudunun birçok yerinde darp izi olduğunu öne süren Doğan, "Morluklar, alt dişlerimde kırık meydana geldi. Kafama ve suratıma darbe aldım. 24 saat müşahede altında kaldım, davacıyım." diye konuştu.

Doğan'ın avukatı Haydar Uysal da Ankara Batı Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Şüphelilerin tutuklanmasını talep ettiklerini belirten Uysal, müvekkilinin saldırı sırasında yere düştüğünde cebindeki 2 bin lirasının da çalındığını ileri sürdü.

