Haberler > 3. Sayfa > Ankara'da vahşet evi! 2 çocuğunu bıçaklayan baba intihara kalkıştı

Ankara'da vahşet evi! 2 çocuğunu bıçaklayan baba intihara kalkıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da iki çocuğunu bıçakla yaralayan baba intihara kalkıştı. 3 yaralı da hastanede tedavi altına alındı.

Ankara Altındağ Feridun Çelik Mahallesi'nde yaşayan baba H.Ö, henüz bilinmeyen nedenle evde 4 yaşındaki oğlu S.H.Ö. ile 11 yaşındaki oğlu İ.E.Ö'yü karnından bıçakladı.

Ankara'da vahşet evi! 2 çocuğunu bıçaklayan baba intihara kalkıştı - 1. Resim

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Baba H.Ö, daha sonra intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da vahşet evi! 2 çocuğunu bıçaklayan baba intihara kalkıştı - 2. Resim

Baba ve iki çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

