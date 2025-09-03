Ankara'da vahşet evi! 2 çocuğunu bıçaklayan baba intihara kalkıştı
Güncelleme:
Ankara'da iki çocuğunu bıçakla yaralayan baba intihara kalkıştı. 3 yaralı da hastanede tedavi altına alındı.
Ankara Altındağ Feridun Çelik Mahallesi'nde yaşayan baba H.Ö, henüz bilinmeyen nedenle evde 4 yaşındaki oğlu S.H.Ö. ile 11 yaşındaki oğlu İ.E.Ö'yü karnından bıçakladı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Baba H.Ö, daha sonra intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Baba ve iki çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
