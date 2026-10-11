Ankara'da zehir tacirlerine dev operasyon! Gözaltındaki 102 kişiden 43'ü tutuklandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 102 şüpheliden 43'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkent genelinde uyuşturucu temin eden ve ticaretini yapanların adreslerine baskın düzenlendi.
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43 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi ve 4 hassas terazi, 2 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 3 şarjör ve 62 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya da el konuldu. Gözaltına alınan 102 kişiden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ekiplerin, gençleri ve toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi.