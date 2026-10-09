Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklanırken, 2 ton 200 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da "uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine" yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını duyurdu.

Düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli zehir taciri de tutuklandı.

Diyarbakır’da zehir tacirlerine operasyon! 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttürülen operasyon Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yapıldı.

Diyarbakır’da zehir tacirlerine operasyon! 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

"ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ"

Bakanlık açıklamasında “Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz” mesajı verildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Diyarbakır Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİDiyarbakır

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