Maltepe’de 5 kişiye mezar olan 7 katlı binanın çökme sebebine ilişkin inceleme sürerken, korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Binanın enkazdaki kolonunun içinden deniz kabuğu çıktı. TGRT Muhabiri Hanifi Bayar, detayları “Enkazdan çıkartılan kolon parçaları burada. Bir deniz kabuğu izini görüyorsunuz. Deniz kabuğu kolondan çıktı. 39 yıldır ayakta olan binanın kolonları yıpranmanın demirlerde nasıl olduğunu burada görebiliyoruz. Buradan da örnekler alınacak” diyerek anlattı.

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İstanbul’un Maltepe ilçesinde 7 katlı binada meydana gelen çökme nedeniyle 5 kişi hayatın kaybetmiş, 10 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturmada binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi M.O. gözaltına alınmıştı.

Felaketin yaşandığı alanda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, gözler 39 yıllık binanın çöküş sebebine çevrildi. Binadan alınan örnekler incelenmeye gönderilirken, çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Enkazdaki kolondan deniz kabuğu çıktığı görüldü.

Kolondan deniz kabuğu çıktı! Maltepe’deki enkazda korkunç detay: Örnekler incelenecek

“KOLONDAN DENİZ KABUĞU ÇIKTI”

TGRT Muhabiri Hanifi Bayar, detayları canlı yayında şöyle aktardı:

Maltepe'deki enkazın bulunduğu yer ve enkazdan çıkartılan kolon parçaları da burada. Bakın hemen zemin kattaki kolon ve işte burada bir deniz kabuğu izini görüyorsunuz. Buradaki o deniz kabuğu da çıkartıldı buraya getirildi. Bakın o deniz kabuğu kolondan çıktı. Bir kez daha söyleyelim o deniz kabuğu kolondan çıktı. Ve yine zeminde kullanılan malzemenin kalitesini de bu şekilde görebiliyorsunuz. 39 yıldır ayakta olan binanın kolonları yıpranmanın demirlerde nasıl olduğunu burada görebiliyoruz. Buradan da örnekler alınacak. Kolonun içerisindeki demir parçasındaki yıpranmanın izini aslında görmek mümkün.

“ÜÇ BİNA TAHLİYE EDİLDİ”

Binanın çökmesine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını hatırlatan Bayar, son detaylara ilişkin şu bilgileri verdi:

İkinci katın kirişi işaretlendi. İnceleme de bir yandan devam ediyor. Burada özellikle dün dumanların yükseldiğine şahit olmuştuk biz. Çünkü buranın altı tekstil atölyesiydi. O dumanlar hala yükselmeye devam ediyor. Nedeni ise depoda çıkan yangın. Tekstil atölyesinin deposunda bir yangın çıkmıştı dün. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken itfaiye ekipleri o yangına müdahale etmişti. Bugün enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Ve yine o depodan dumanlar yükseliyor. Ekipler yine müdahale ettiler ona. Elektrik ekiplerinin çalışması bir yandan devam ediyor. O elektrik akışının rahatlıkla sağlanabilmesi için hem elektrik hem doğalgaz akışının rahatlıkla sağlanabilmesi için ekiplerin buradaki altyapı çalışması da devam ediyor. Üç bina tahliye edildi. Üç binadan karot örneği alındı.

Kolondan deniz kabuğu çıktı! Maltepe’deki enkazda korkunç detay: Örnekler incelenecek

EN ÖNEMLİ DELİL: BETON PARÇALARI

Bayar, “Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada en önemli delillerden birisi de bu beton parçaları olacak. Bu kolonlar olacak” dedi.

Kolondan deniz kabuğu çıktı! Maltepe’deki enkazda korkunç detay: Örnekler incelenecek

VALİLİK: 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği’nden kısmen çöken binaya ilişkin yaptığı son açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Olayın yaşandığı ilk andan bu yana yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında şu ana kadar enkaz altından toplam 14 kişi çıkarılmıştır. 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Çevrede bulunan 12 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 13 vatandaş), 25 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 12 vatandaş) ve 27 numaralı bina (10 mesken, 4 iş yeri, 30 vatandaş) tedbir amacıyla tahliye edilmiştir. Böylece toplam 3 bina ve 55 vatandaşımız tahliye edilmiştir

Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;

Ad Soyad Doğum Yılı Gülce Dora Turhan 2021 Ahmet Muhammed İnan 2004 Mesut Bilece 1986 Hüseyin Özkurt 1960 Zeynep İnan 2006

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Maltepe Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİMaltepe

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