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Maltepe'deki enkazdan 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

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Maltepe'de çöken binadaki arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler, enkazda tüneller açarak olası yaşam belirtisine ulaşmaya çalışıyor.

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10 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Gün boyunca sürdürülen çalışmalarda 3'ü çocuk 10 kişi enkazdan sağ çıkarılmıştı.

Binanın kalan bölümlerinde de çökme riski bulunması nedeniyle kontrollü yıkım gerçekleştirilmişti.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılmış, binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi hakkında gözaltına alınmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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